Podcast: Wie Corona unsere Gesellschaft verändern wird

Zukunftsforscher Andreas Reiter blickt in einem KURIER daily Spezial für uns ins Jahr 2021 und weiter in die Zukunft. Wann kommt das Ende der Corona-Krise, wie wird das Virus unsere Gesellschaft in allen Aspekten verändern und warum ist nach der Krise gleich vor der Krise? Die Fragen stellt Elias Natmessnig.

