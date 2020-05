Podcast: Wie ansteckend sind unsere Kinder?

Die Maturaklassen sind die ersten, schrittweise folgen die anderen Schüler. Und auch die Kindergärten machen vielerorts wieder auf. Nicht ohne Bauchweh und Sorgen der Eltern, denn noch immer ist nicht klar, wie ansteckend Kinder eigentlich sind. Werden also Schulen und Kindergärten neue Corona-Virus-Hotspots oder nicht? Moderator Elias Natmessnig hat den Kinderinfektiologen Volker Strenger von der Med Uni Graz zum Interview gebeten und gefragt, wie er die Gefahr der Ansteckung sieht. Und wir haben einen Lokalaugenschein in der Raab-Kaserne in Mautern in Niederösterreich gemacht, wo die ersten Milizsoldaten zum Dienst eingerückt sind.

