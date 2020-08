Podcast: Wer ist schuld am Grenz-Chaos

Noch vergangene Woche hat Bundeskanzler Sebastian Kurz strengere Kontrollen an den Grenzen gefordert und unter anderem auch angedacht, Corona-Tests für Rückkehrer schon an den Grenzen durchzuführen. Zumindest das mit den Kontrollen haben nun die Grenzbeamten in Kärnten sehr ernst genommen. Moderator Elias Natmessnig hat mit einem Urlauber gesprochen, der 15 Stunden an der Grenze gewartet hat und mit Innenpolitik-Redakteurin Raffaela Lindorfer die politische Verantwortlichkeit geklärt.

