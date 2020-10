Podcast: Wer die Coronakrise am Ende zahlt

Die Corona-Krise reißt ein 21 Milliarden schweres Loch in das Budget für 2021, die Wirtschaft in Österreich wird heuer um 6,8 Prozent einbrechen. Aus all dem will sich Finanzminister Gernot Blümel hinausinvestieren, die Wenigverdiener ebenso unterstützen wie die Pensionisten und Unternehmer. Aber wird das alles ausreichen? Wie schwer ist die Krise wirklich, wann kommen wir da wieder raus und vor allem: wer wird das am Ende bezahlen? Moderator Elias Natmessnig hat dazu mit dem Budgetexperten Hans Pitlik vom Wirtschaftsforschungsinstitut gesprochen.

Wie es nach der Wahl in Wien politisch weitergeht, analysieren dann KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon und Wien-Chef Christoph Schwarz.

