Podcast: Welche Wirte die Corona-Krise nicht überleben werden

Seit einer Woche haben die Wirte nun wieder geöffnet, aber rechte Jubelstimmung kommt bei keinem auf. Denn der große Ansturm der Leute blieb bisher aus. Für viele wird es existenzbedrohend. Moderator Elias Natmessnig hat daher Landtmann-Chef Berndt Querfeld und Mario Pulker, Obmann der Gastronomie in der WKÖ, angerufen und unter anderem gefragt, wie die Wirte das Geschäft ankurbeln wollen, aber auch wer in Zukunft stark in Bedrängnis kommen wird. Reporterin Laura Schrettl hat unterdessen Gastronomen in Tirol gefragt, wie sie mit der Krise zurechtkommen. Und durchaus überraschend positive Antworten bekommen.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler hat unterdessen starke Worte für Ryanair-Chef Michael O´Leary.

