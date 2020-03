Podcast: Warum wir jetzt Schutzmasken tragen müssen

Die Bundesregierung verschärft die Maßnahmen, Schutzmasken werden künftig unseren Alltag prägen. So wollen Kurz & Co das Corona-Virus eindämmen. Was steckt hinter den Studien der Regierungsexperten und wie sind diese politisch einzuschätzen? Dazu ein Live-Bericht von unserer Korespondentin Angelika Ahrens über die Lage im Corona-Hotspot New York.

