Podcast: Warum lässt Putin seine Gegner vergiften?

Der bekannte russische Oppositionelle Alexej Nawalny liegt im sibirischen Omsk auf der Intensivstation. Er soll vergiftet worden sein. Es ist nicht der erste Anschlag auf Nawalny aber es könnte der entscheidende gewesen sein. Und er reiht sich nahtlos an viele andere Giftanschläge an Kreml-Kritikern. Warum sterben Putins Kritiker reihenweise, warum muss Alexej Nawalny schon länger um sein Leben fürchten und warum ist so oft Gift im Spiel? Moderator Elias Natmessnig spricht mit dem Politik- und Russlandexperten Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck über die Affäre Nawalny.

