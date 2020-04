Podcast: Wann sperren die Schulen wieder auf?

Vizekanzler Werner Kogler verkündete heute, dass einzelne Sportstätten ab 1. Mai wieder aufsperren dürfen. Sogar Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga könnten möglich sein. Ganz anders bei den Schulen. Hier will die Bundesregierung nur die Maturaklassen in die Schulen bitten. Doch einige fordern schrittweise die Schulen wieder zu öffnen. Moderator Elias Natmessnig hat mit Bildungsexperten Stefan Hopmann von der Uni Wien darüber gesprochen, ob das wirklich so schnell umsetzbar ist. Und wir schauen uns auch den Streit zwischen Trump und der WHO genauer an.

