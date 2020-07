Podcast: Versinkt Serbien im Chaos?

In Serbien steigen die Corona-Infektionszahlen dramatisch und schon geht es in der Hauptstadt Belgrad rund: Nur zwei Wochen nach den Parlamentswahlen - deren Ausgang eindeutiger kaum hätte sein können - versinkt der Staat in Uneinigkeit. Bei Demonstrationen gibt es Ausschreitungen, die Polizei reagiert mit unverhältnismäßiger Gewalt, die Regierung versucht die Unruhen totzuschweigen. Was passiert da in Serbien? Außenpolitik-Redakteurin Karoline Krause-Sandner weiß mehr.

Außerdem hat sich Chronik-Redakteur Josef Gebhard umgehört, warum etwa Salzburg und Oberösterreich ihre Corona-Maßnahmen verschärfen und die Stadt Wien dafür aktuell keinen Anlass sieht.

