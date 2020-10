Podcast: Verliert Trump auch noch Texas?

Die sogenannten Swing States werden wohl so wie 2016 über Sieg und Niederlage bei der US-Wahl entscheiden. Doch was sind Swing States genau, warum werden hier mehr als 90 Prozent aller Wahlkampfgelder ausgegeben. Und warum könnte Trump ausgerechnet in Texas noch verlieren? Moderator Elias Natmessnig geht all den Fragen nach und Außenpolitik-Redaktuer Konrad Kramar meldet sich aus dem wohl berühmtesten Swing-State der USA – Ohio - mit einer Reportage.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily

