Podcast: Übersteht die Kultur die Corona-Krise?

„Übersteht die Kultur die Corona-Krise?“, fragt sich Elias Natmessnig in der heutigen Folge des Daily Podcast des KURIER. Schwer in der Kritik steht derzeit ja Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek, ihre Bedingungen, unter denen Kunstschaffende wieder aktiv werden und Veranstaltungsorte öffnen dürften, wurden von Betroffenen als völlig plem plem abgetan. Was Lunacek besser machen könnte, analysiert Thomas Trenkler, Kulturredakteur des KURIER. Christof Papousek, der Geschäftsführer der Cineplexx-Gruppe, beziffert den enormen Umsatzverlust der Kinos. Und Regisseurin, Schauspielerin und Drehbuchautorin Eva Spreitzhofer, die selbst an Corona erkrankt war, erzählt, wie es ihr während der aktuellen Drehpause ergeht. Außerdem gibt es einen besonderen Tipp fürs "Freiluftkino" heute Abend.

