Podcast: Tschetschenischer Auftragsmord in Österreich?

Nach dem Mord an dem gebürtigen Tschetschenen Martin B. in Niederösterreich ist die Community in Österreich verunsichert. Immerhin war der Mann ein bekannter und regierungskritischer Videoblogger. Kurier-Chronik-Redakteur Konstantin Auer hat eine junge Tschetschenin getroffen und sie ist sich sicher: Es war ein politischer Auftragsmord.

Sie erzählt, wie Kritiker in ihrer Heimat verfolgt werden und wie sehr die tschetschenische Gemeinschaft selbst in Österreich in Angst lebt. Außerdem: In Japan ist das Kreischen in Achterbahnen seit Kurzem verboten. Warum? Das erfahrt ihr in unserem Podcast.

