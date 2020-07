Podcast: Spielt die NFL mit dem Feuer, Walter Reiterer?

Die Corona-Zahlen in den USA steigen und steigen, dennoch wird in den großen Sportligen gespielt. So sind die Basketballer und Baseballer bereits im Einsatz, Eishockey und vor allem die Footballer sollen bald folgen. Doch gerade in der größten Liga der Welt, der NFL, sind noch viele Fragen offen. Moderator Elias Natmessnig hat daher Football-Experten und Puls4 Moderator Walter Reiterer gefragt, wie die NFL-Saison trotz Corona aussehen kann, was für den Schutz der Spieler unternommen wird und ob die Liga Corona finanziell überlebt.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts