Podcast: Sind unsere Spitäler am Limit?

Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen weiter an. Doch wie steht es derzeit um unsere Intensivstationen in Österreich? Haben sie bald ihr Limit erreicht und wenn ja, was bedeutet das für alle anderen Patienten? Dr. Christoph Hörmann, Leiter der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum St.Pölten, gibt in der heutigen Folge seine Einschätzung dazu.

Außerdem: Seit dem Terroranschlag in Wien letzte Woche steht das BVT, also das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, unter besonderem Druck. Eine Reformation des BVT war schon lange geplant, doch jetzt muss es besonders schnell gehen. Wir erklären euch wie es um die Änderungen derzeit steht.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily