Podcast: Sind meine Daten bei Whatsapp sicher?

Vor Kurzem wurde bekannt, dass der weltweit meistgenutzte Messengerdienst Whatsapp seine AGBs ändert. Seitdem verzeichnen alternative Anbieter wie Signal eine regelrechte Flut an Neuregistrierungen. Denn mit den Änderungen soll Facebook Zugriff auf persönliche Daten der Userinnen und User haben. Stimmt man nicht zu, kann man die App ab Februar nicht mehr verwenden.

Datenschutzexperte Alan Dahi vom Verein "noyb" gibt in dieser Ausgabe des KURIER Daily Podcast Antworten auf die wichtigsten Fragen. Und klärt auf: Jene Passagen, die Whatsapp die Weitergabe von Daten an Facebook erlauben, gelten nicht in Europa. Das verhindert die DSGVO.

Außerdem gibt es einen Überblick über die aktuelle Corona-Lage in Europa, wo die neue Virus-Mutation aus Großbritannien für große Verunsicherung sorgt.

