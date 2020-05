Podcast: Sehen wir heuer noch das Meer?

Langsam stabilisieren sich in Europa die Corona-Zahlen, nach Österreich lockern auch Spanien und Italien die Ausgangsbeschränkungen ein wenig. Dennoch bleibt für viele Österreicher die Frage, ob es heuer einen Urlaub am Meer geben kann. Oder ob man überhaupt aus Österreich weg will. Moderator Elias Natmessnig hat daher bei Reiseverbandschef Josef Peterleithner nachgefragt, wie viele schon einen Urlaub gebucht haben. Wirtschaftsredakteurin Simone Hoepke erklärt, was die heimischen Hoteliers fordern und was die EU plant, um die Grenzen wieder zu öffnen. Dazu haben wir bei den Kollegen der " Mallorca Zeitung" angerufen und nachgefragt, wie die aktuelle Lage auf der spanischen Insel ist und ob man dort auf Urlauber hofft.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts