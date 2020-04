Podcast: Schulnoten für die Minister

Die Spezialausgabe zum Ostersonntag: Kurier-Freizeit- und KURIER-Leben-Chefin Marlene Auer hat PR-Berater und Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam angerufen und gefragt, wie er durch die Krise kommt. Rosam sieht schwere Folgen für die Gastronomie durch Corona, vor allem aber für die Reisebranche. Um die macht er sich noch mehr Sorgen, als um die Wirte - allen voran um die AUA. Und während Schulen Homeschooling betreiben, vergibt er Noten – nämlich an die Politik in Sachen Krisenkommunikation. So viel sei verraten: Es gibt nicht nur Einser.

