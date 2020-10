Podcast: Schnellere Corona-Tests in Wien - Hilfe vom Minister?

Vor allem in Wien hatte es in den vergangenen Wochen heftige Kritik an den Corona-Tests gegeben. Der Hauptvorwurf: die langen Wartezeiten. Laut KURIER-Recherchen soll jetzt die Wiener Gesundheitsbehörde Hilfe "von oben" bekommen. Nämlich aus dem Wissenschaftsministerium. Mit den Labors der medizinischen Unis hat man dort auch die notwendige Infrastruktur. Warum nur in Wien, fragt sich das Team des KURIER Daily Podcast gemeinsam mit Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer. Und warum erst jetzt?

Außerdem erklärt Futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer, was Vorratsdatenspeicherung ist und was das aktuelle Urteil des EuGH bedeutet, das flächendeckende und pauschale Speicherung von Daten untersagt.

