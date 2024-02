Österreich hat im Dezember zu 98 Prozent Gas aus Russland bezogen, das hat die Umweltministerin Leonore Gewessler am Montag bekannt gegeben. Alle Vorsätze weniger Gas aus Russland zu kaufen und damit auch weniger zur Finanzierung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine beizutragen, scheinen also nicht wirklich umgesetzt worden zu sein.

Kommen wir vom Gas aus dem Osten nicht weg? Und was wären Alternativen? Das analysiert KURIER Wirtschafts-Redakteur Martin Meyrath.



Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder ganz neu auch auf Youtube und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts