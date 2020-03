Podcast: Müssen alle Skiurlauber in Quarantäne?

Die Zahl der Neuinfektionen geht leicht zurück. Dennoch muss sie weiter sinken. Es wird aber immer eindeutiger, dass Skiurlauber und da vor allem jene, die in Tirol waren, das Corona-Virus in Österreich und in Europa unwissentlich verbreitet haben. Moderator Elias Natmessnig spricht mit KURIER-Chronik-Chef Martin Gebhart über die Fehler, die in Tirol gemacht wurden und ob sich jetzt alle Skiurlauber testen lassen müssen. Und wir haben noch einen Aufruf von Neil Diamond im Gepäck.