Podcast: Lunacek geht, die Probleme bleiben

Ulrike Lunacek ist also nach nur 129 Tagen als Staatssekretärin für Kunst und Kultur zurückgetreten. Doch viele Künstler und Kulturschaffende bleiben in einer prekären Lage. Aber es gibt auch Hoffnung. Unter Auflagen dürfen in den nächsten Woche Kinos und Theater aufmachen. Welche weiteren Schritte heute genau vorgestellt wurden und wie es etwa mit den Salzburger Festspielen weitergeht, erklärt KURIER Kultur-Chef Georg Leyrer. Moderator Elias Natmessnig hat Musikmanager Hannes Tschürtz angerufen, der noch lang nicht alle Probleme beseitigt sieht.

