Podcast: KURIER-Chefreporter über den Terroranschlag

In der Wiener Innenstadt hat es am Montagabend gegen 20 Uhr einen Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund gegeben. Schwer bewaffnete Täter feuerten unmittelbar in der Nähe einer Synagoge in der Seitenstettengasse erste Schüsse ab. - das Innenministerium geht derzeit von mehreren Attentätern aus. Zahlreiche Passanten wurden verletzt, vier Menschen starben. Moderator Elias Natmessnig hat dazu Chefreporter Dominik Schreiber befragt.

