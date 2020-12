Podcast: Kommt die Maske unterm Christbaum?

Heißt es heuer Maske tragen statt Weihnachtslieder singen unter dem Christbaum? In den eigenen vier Wänden?

Die Weihnachtsverordnung der Regierung hat am Dienstag für Verunsicherung gesorgt. Was es zu beachten gilt, erklärt KURIER-Redakteurin Caroline Ferstl in der heutigen Folge.

Außerdem spricht KURIER-Digital-Chef Richard Grasl mit der Handelsexpertin Hania Bomba und analysiert, wie sich das Weihnachtsgeschäft seit dem Lockdown bisher entwickelt hat und welche langfristigen Änderungen im Handel zu erwarten sind.

Und: Die erste Corona-Impfung könnte bereits am 21. Dezember in Österreich erfolgen. Wer würde sie bekommen?

