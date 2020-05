Podcast: Können wir gefahrlos ins Fitnesscenter?

Wie viele Menschen werden ab Freitag wieder Trainieren gehen und was wird sie erwarten? Moderator Elias Natmessnig hat mit Andreas Pürzel, Geschäftsführer von „Das Gym“ am Wiener Handelskai gesprochen, wie er ab Freitag den Zugang regeln will. Und auch Miranda Suchomel vom vom Instituts für Hygiene und angewandte Immunologie gefragt, ob man sich beim Trainieren mit Corona anstecken kann.

