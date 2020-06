Podcast: Ist der Neusiedler See in fünf Jahren verschwunden?

Der Regen der letzten Tage war nicht genug: Der Neusiedler See hat so wenig Wasser wie lange nicht. Wenn nicht gegengesteuert wird, könnte der größte See Österreichs bald vertrocknet sein. Ein neuer Zufluss soll den Steppensee jetzt retten. Doch auch das birgt Gefahren. Und kommt die Maßnahme nicht längst zu spät? Moderator Elias Natmessnig hat Christian Sailer, dem Experten der burgenländischen Landesregierung, gefragt, wie er den See retten will. Und wir haben uns angeschaut, wie die AUA gerettet wird und was die deutsche Stadt Jena uns über die Maskenpflicht lehrt.

