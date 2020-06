Podcast: Gibt es heuer keinen Italien-Urlaub?

Wird es heuer also nichts mit einem Urlaub in bella italia? Oder gibt es ein Schlupfloch? Und was wären die Alternativen? Kann man etwa nach Kroatien reisen? Moderator Elias Natmessnig hat dazu Reise-Experte Josef Peterleithner befragt. Und wir haben uns auch angesehen, was das neue Format des Donauinselfests für die SPÖ im Jahr der Wien-Wahl bedeutet.

