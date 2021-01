Podcast: Entscheidet Herkunft über Schulerfolg?

Kinder, die von den Eltern zuhause unterstützt werden, kommen besser durch die Schule. Das hat insbesondere das "distance learning" während der Corona-Lockdowns gezeigt.

Junge Menschen, deren Familien keine Zeit, keine Ressourcen oder keine Möglichkeiten haben, die Kinder auf dem Weg durch die Schule zu unterstützen, können oft nur eine deutlich geringere Schulbildung vorweisen.

Der KURIER Daily Podcast stellt sich in dieser Folge die Frage, ob das Bildungssystem in Österreich ungerecht ist und ob die Herkunft der Eltern über den Schulerfolg entscheidet.

Moderatorin Karoline Krause-Sandner hat mit dem Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr gesprochen, der Eltern mehr in das System Schule einbeziehen will. Außerdem erklärt die Soziologin und Expertin für Bildung und Migration, Janna Teltemann von der Universität Hildesheim, inwiefern die Zukunft von Kindern von der Migrationserfahrung ihrer Eltern abhängt. Die österreichische Bildungsexpertin Heidi Schrodt zählt auf, welche Gründe es haben könnte, dass Eltern nichtdeutscher Muttersprache der Schule in Österreich oftmals fernbleiben.