Podcast: Dubiose Vorgänge vor der Commerzialbank-Pleite

Die Pleite der Commerzialbank im Burgenland zieht immer weitere Kreise. Am Wochenende hat SPÖ-Wirtschaftslandesrat Christian Illedits seinen Rücktritt erklärt. Seitdem brodelt die Gerüchteküche. Was in der Nacht bevor die Bank von der Finanzaufsicht gesperrt wurde, wirklich passiert ist. Wie tief ist Wirtschaftslandessrat Christian Illedits in die Causa verstrickt? Und was wusste Landeshauptmann Hans Peter Doskozil? Moderator Elias Natmessnig hat dazu KURIER-Chronik-Chef Martin Gebhart im Podcast-Studio. Und wir schauen uns an was an den Übernahmegerüchten von Tiktok durch Microsoft dran ist.

