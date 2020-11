Podcast: Droht die Skisaison auszufallen?

Heute in einem Monat ist Weihnachten. Mit den damit einhergehenden Feiertagen denken auch immer mehr Leute ans Skifahren. Doch kann die Saison dieses Jahr wirklich stattfinden, oder fällt sie Corona-bedingt aus? Moderatorin Caroline Bartos spricht mit KURIER-Redakteur Christian Willim aus Tirol, über die derzeitige Lage und Pläne der Skigebiete. Außerdem erläutert Epidemiologe der Med Uni Wien, Dr. Hans Peter Hutter, wie groß die Ansteckungsgefahr in Gondeln und Co. wirklich ist.

Und in der heutigen Folge gibt es etwas für alle Quizfans. Denn gestern knackte ein Oberösterreicher bei der ORF-Millionenshow die Millionenfrage. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das auch geschafft hättet, könnt ihr das bei unserem Online-Quiz herausfinden.

