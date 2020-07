Podcast: Die Türkei bringt die EU in die Zwickmühle

Die EU fühlt sich von der Türkei provoziert. Mit den Ölbohrungen vor Zypern und Griechenland, der Umwandlung der Hagia Sofia in eine Moschee und der Rolle Ankaras in Syrien und Libyen gibt es gleich mehrere Konfliktfelder. Andererseits ist die Union wegen des Flüchtlingsdeals auf die Zusammenarbeit mit dem Land angewiesen. Deshalb ist die Türkei heute Thema beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Was ist davon zu erwarten? Wo ist sich die EU einig und wo nicht? Darüber haben Außenpolitik-Redakteurin Karoline Krause-Sandner und Brüssel-Korrespondentin Ingrid Steiner-Gashi gesprochen.

