Podcast: Die Spätfolgen von Corona

Die Corona-Zahlen in Österreich sind in den letzten Tagen wieder stark gestiegen, vor allem durch Reiserückkehrer. Jetzt greift die Regierung durch und erlässt eine Reisewarnung für Kroatien. Experten warnen schon lange, dass wir das Virus unterschätzen. Neben der Lunge greift das Virus auch andere Organe an und häufig gibt es auch neurologische Probleme.

Welche das sind und welche Spätfolgen das Virus haben kann, erklärt Thomas Berger, Vorstand der Neurologie an der Med Uni Wien im Gespräch mit Moderator Elias Natmessnig. Und wir haben noch die unglaubliche Reise eines ungleichen Paars für euch.

