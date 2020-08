Podcast: Der vergessene Klimawandel

Die Corona-Krise hat nicht nur große Demonstrationen wie jene von Fridays for Future unmöglich gemacht. Sie hat uns auch den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen der Gegenwart vergessen lassen. Österreichische Klimaforscher haben deshalb in einem offenen Brief an die Regierung gemahnt, dass sich der Klimawandel ohne entsprechende Gegenmaßnahmen "weit katastrophaler" entwickeln könnte als das schlimmste Covid-19-Szenario. Einer der 22 Unterzeichner ist der Grazer Klimaökonom Karl Steininger. Im Interview erklärt er, welche Strategien es jetzt braucht und warum die Corona-Krise im Hinblick auf den Kampf gegen den Klimawandel auch eine Chance ist.

