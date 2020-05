Podcast: Corona und der Absturz der Rechten

Es sind schwere Zeiten für Europas Rechtspopulisten. Die FPÖ ist noch immer mit dem Ibiza-Skandal beschäftigt, in Deutschland streiten sich in der AfD die Radikalen mit den nicht ganz so Radikalen und in Italien hat sich Salvini selbst aus der Regierung gehebelt. Und dann kam noch die Corona-Krise und Krisen sind für Oppositionsparteien generell schwierig. Karoline Krause-Sandner hat sich angsehen, warum die Rechten schwächeln und dazu mit Politikwissenschafer Anton Pelinka geredet. Moderator Elias Natmessnig hat dazu News von der Kulturfront und den nächsten Spesenskandal von Heinz Christian Strache.

