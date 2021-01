Podcast: Brauchen wir wirklich 30 neue Panzer?

Während die EU mit AstraZeneca um Impfdosen streitet, bestellt Österreich derweil 30 neue Panzer. Und das mitten in der Corona-Pandemie. Doch warum eigentlich? Was Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dazu sagt, ob Soldatinnen und Soldaten bald bei Anti-Corona-Protesten eingesetzt werden und was es mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung bei den Massentests in Graz auf sich hat, hört ihr heute im Interview, bei dem KURIER-Online-Chef Richard Grasl die Fragen gestellt hat.

Außerdem: Wie Skitouristen immer dreister das Beherbergungsverbot umgehen und warum eine österreichische Politikerin von einem "Corona-Diktat" spricht.