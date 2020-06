Podcast: Bleibt „Generation Corona“ auf der Strecke?

Die Medien berichten beinahe täglich über die Arbeitslosen, die Selbstständigen, die in den “systemerhaltenden Berufen”, die Eltern im Home Office. Wenig Aufmerksamkeit wird jedoch den jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29 Jahren geschenkt. Wie geht es jenen, die gerade ihren Abschluss machen und in die Berufswelt einsteigen wollen? Was sagen Studierende in der Fern-Lehre, die nichts aus dem Härtefonds bekommen, weil sie etwa geringfügig angestellt waren, und im Sommer nun auch noch ihre Praktika verloren haben?

KURIER-Redakteurin Caroline Ferstl spricht heute mit Dora Jandl, der Vorsitzenden der Bundes-ÖH, und Professor Bernhard Heinzlmaier vom Institut für Jugendkulturforschung, was die „Generation Corona“ in den nächsten Jahren erwartet. Außerdem informiert Innenpolitik-Redakteurin Johanna Hager über den aktuellen Stand der gestrigen Enthüllungen in der Causa Ibiza, und die Wiener Innenstadt soll demnächst autofrei werden. Mehr dazu im heutigen Daily Podcast des KURIER.

