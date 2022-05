ORF-Gebühren abschaffen?

In der letzten Zeit häufen sich auch in Österreich die Stimmen, die eine Abschaffung der Rundfunkgebühr bzw. eine Umwandlung in eine Haushaltsabgabe fordern. Doch kann das funktionieren? Wie viel Geld würde der ORF verlieren? Und ist er dafür finanziell ausreichend aufgestellt? Fragen, die uns heute der KURIER-Medienepxerte Philipp Wilhelmer beantwortet: