NÖ-Wahl: Stürzt die ÖVP ab?

Die aktuelle KURIER-OGM-Umfrage weist für die ÖVP nur noch 37 Prozent aus. Wenn das am Sonntag eintrifft, dann bleibt wohl in Österreich kein innenpolitischer Stein auf dem anderen. Sogar Blau-Rot für Niederösterreich wird bereits gemunkelt. Das klingt zwar derzeit sehr unrealistisch, aber in der Österreichischen Politik sind schon öfters undenkbare Dinge passiert. Allerdings sollte man den straff organisierten Machtapparat der Volkspartei nicht unterschätzen. Wie also wird die Wahl ausgehen, wie wichtig ist Johanna Mikl-Leitner für die ÖVP und was passiert nach der Wahl im Bund? Das erklärt heute der KURIER-Innenpolitikchef Martin Gebhart.