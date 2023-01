NÖ-Wahl: Die Folgen für die Bundespolitik

Der angekündigte Absturz ist eingetroffen. Die ÖVP ist bei den Landtagswahlen in Niederösterreich unter 40 Prozent gerutscht, der große Gewinner ist die FPÖ. Zweiter Verlierer ist die SPÖ, die mehr als 3 Prozent verloren hat, obwohl sie im Bund wie in Niederösterreich in Opposition war. Kurioserweise könnte die SPÖ aber jetzt für die ÖVP wichtiger werden, als das den Schwarzen lieb ist. Wie es in der ÖVP weitergeht, warum die FPÖ trotz früherer Skandale so zugelegt hat, und wer in der SPÖ eigentlich das Sagen hat, erklärt uns heute der Politanalyst Thomas Hofer.