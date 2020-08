Neues Gesetz: Das droht Facebook & Co

Die Regierung will gegen Hass im Netz vorgehen. Besonders die großen Plattformen wie Facebook und Instagram sind im Visier von Türkis-Grün. Alle Postings mit gesetzeswidrigem Inhalt sollen so binnen 24 Stunde verschwinden. Sonst gibt es hohe Strafen. Aber was ist mit kleineren Plattformen oder auch den Medien? Verfassungsministerin Caroline Edstadtler von der ÖVP hat sich unseren Fragen zum neuen Gesetz gegen Hass im Netz gestellt. Und wir berichten über ein Parteimitglied vom Team Strache, dass jetzt seinen Job los ist.

