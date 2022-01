Neue Omikron-Variante: Schützt die Impfung?

38.600 Neuinfektionen sind heute Freitag in Österreich gemeldet worden. Das sind beeindruckende Zahlen, die noch zur Beginn der Pandemie für Schrecken gesorgt hätten. So aber sind die Spitalszahlen relativ stabil und die Besorgnis gering. Jetzt aber gibt es eine Untervariante von Omikron, die vor allem in Dänemark sich rasant ausbreitet. Ist das auch ein Grund zur Sorge für uns? Ist die neue Variante ansteckender – und vor allem wirken die Impfstoffe ebenso dagegen? Fragen, die heute der Virologe Norbert Nowotny beantwortet

