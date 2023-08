Neue EU-Regeln für Facebook & Co: Was verändert sich?

Jeder kennt sie: Tech-Giganten wie Facebook, Apple, Amazon oder TikTok. Sie sind durch ihre Innovationen zu monopolartigen Imperien aufgestiegen, denen man im täglichen Leben heutzutage nur mehr schwer entkommen kann. Sie haben einen fixen Platz im Alltag der meisten Menschen eingenommen, beeinflussen unser Kaufverhalten und unsere Kommunikation. Doch, wie sind diese riesigen Konzerne, die jedes Jahr Milliardenumsätze machen, eigentlich reguliert? Die EU hat für die Digitalriesen nun neue Regeln auf den Weg gebracht, die ab heute europaweit durchgesetzt werden können. Aber was genau steht in diesem neuen Gesetz? Wie realistisch ist es, dass sich die Unternehmen daranhalten? Und was verändert sich für Nutzerinnen und Nutzer? Diese Fragen beantwortet heute Patrick Dax aus unserer Wirtschaftsredaktion.