Nehammer: Sind 100 Prozent genug?

100 Prozent für einen Politiker, das kennt man eigentlich sonst nur von Nordkorea. Aber was sagt das Ergebnis aus? Das wirklich alle in der ÖVP hinter Karl Nehammer stehen? Oder dass man jetzt angesichts der Turbulenzen samt Rücktritten und Absturz in den Umfragen erst mal auf geschlossene Reihen setzt? Und kann Nehammer auch beim Wahlvolk überzeugen? Fragen, die uns heute der Politologe Peter Filzmaier beantworten wird.