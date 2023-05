Nach Verurteilung: "Trump hat entscheidenden Fehler gemacht"

5 Millionen Dollar Schmerzensgeld muss Donald Trump an die bekannte Kolumnistin E.J. Carroll zahlen. Das Urteil nimmt Trump naturgemĂ€ĂŸ nur schlecht auf. Doch was bedeutet das fĂŒr seinen Wahlkampf? Hat er wirklich noch RĂŒckhalt in der eigenen Partei und der Bevölkerung? Immerhin will er 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen. Kann er das rechtlich ĂŒberhaupt und was könnte ihn noch davon abhalten? DarĂŒber und ĂŒber einen sehr fragwĂŒrdigen Auftritt von Trump gestern Nacht auf CNN sprechen wir heute mit KURIER-USA-Korrespondent Dirk Hautkapp aus Washington.