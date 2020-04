Nach Ischgl: Mögen uns die Deutschen noch?

Werden die Deutschen im Sommer auf Urlaub zu uns kommen? Erste Vorstöße von Tourismus-Ministerin Köstinger wurden in Deutschland eher negativ beurteilt. Bundeskanzler Sebastian Kurz startete am Mittwoch bei Maischberger eine Charme-Offensive. Doch wie wird er im Nachbarland gesehen? Elias Natmessnig und Karoline Krause haben nachgefragt, unter anderem bei Deutschland-Korrespondentin Sandra Lumetsberger und Tourismusforscher Oliver Fritz. Und Christian Willim war auf einer Ischgl-Reportage. Was er erlebt hat, erzählt er in im daily Podcast.