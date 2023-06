Muss man Rasern das Auto wegnehmen?

Es vergeht kaum ein Wochenende an dem es nicht einen schweren Unfall gibt, bei dem junge Menschen ihr Leben lassen. Oft ist überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache, also das Rasen. Als Ultima Ratio hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nun ein Gesetz vorgestellt, der es ermöglicht, das Auto von Rasern zu beschlagnahmen und zu versteigern. Doch ist das wirklich der richtige Weg? Ab welchem Tempo soll das Auto abgenommen werden und was passiert mit dem Geld aus der Versteigerung? Das erklärt heute Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ).