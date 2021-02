Minilockdowns oder schärfere Maßnahmen?

Es ist eine spannende Idee, die der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegenüber der Kronen Zeitung geäußert hat: nämlich das Modell der Wochenend-Lockdowns. Also weniger strenge Maßnahmen unter der Woche, harter Lockdown am Wochenende. Aber würde so eine Idee epidemiologisch überhaupt Sinn machen, oder ist das nur eine Idee, die schön klingt, aber eigentlich keine oder zumindest noch keine Zukunft hat? Antworten auf diese Fragen gibt Epidemiologe Gerald Gartlehner.



Außerdem: Was bedeuten die schärferen Maßnahmen für Tirol konkret, wie ist die südafrikanische Mutation in die Steiermark gekommen und was steckt hinter dem Zahlenchaos?

