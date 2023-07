Schon länger ist die Gegenoffensive in der Ostukraine im Laufen, jetzt aber scheint es so, als ob die Ukraine zum großen Angriff übergeht. Mehrere Tausend Soldaten werden neu in den Kampf geschickt. Hat man vielleicht eine Schwachstelle in der russischen Verteidigung gefunden? Was ist das Ziel der aktuellen Offensive und wie viel Zeit bleibt der Ukraine noch? Fragen, die heute der Militärexperte Franz Stefan Gady beantwortet.