Menschenrechte: "Besorgniserregender Trend in der Politik"

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren." Mit diesen Worten beginnt Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Doch wie steht es derzeit um die Menschenrechte - weltweit und in Österreich? Amnesty International hat auch heuer wieder ihren Bericht zur Lage der Menschenrechte veröffentlicht. Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, erzählt heute, welche Entwicklungen ihr besonders Sorge bereiten, warum wir auch in Österreich zahlreiche Menschenrechtsverletzungen haben, welche das sind und was dagegen getan werden kann. Schlack spricht aber auch über wichtige Fortschritte und positive Entwicklungen.