Mahrer: Teuerungslawine rollt auf uns zu

Die Energiepreise steigen, gleichzeitig wird das Gas knapp. Doch wenn Russlands Diktator Wladimir Putin den Gashahn ganz zudreht, könnte das für die Wirtschaft fatale Folgen haben. Hohe Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig hohen Lebenskosten könnten schnell zu Spannungen führen und den sozialen Frieden in Europa gefährden. Deutschland stellt sich bereits auf einen harten Herbst und Winter ein. Wird bei uns alles noch durch die rosarote Brille gesehen? Ist unsere Regierung ehrlich und sagt was da an Teuerungen noch auf uns zukommt? Fragen, die wir heute dem Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer stellen.