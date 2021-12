Kurz Rücktritt: Erste Analyse

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat mit seinem Rücktritt heute eine politische Bombe platzen lassen. Seine Begeisterung für die Politik hat in den letzten Wochen abgenommen, sagt er in seinem Statement. Nach 10 Jahren beendet er damit seine politische Laufbahn. Es wird wohl eine große Rochade innerhalb der ÖVP und vielleicht auch innerhalb der Bundesregierung folgen. In einer KURIER daily Spezialfolge sprechen KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon und stv. Chefredakteur Richard Grasl über die politischen Ereignisse.